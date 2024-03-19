Глава политбюро ХАМАС поздравил Путина с победой на выборах

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания направил телеграмму президенту России Владимиру Путину, в которой поздравил его с победой на выборах главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

Также в тексте подчеркивается, что Хания высоко оценил позицию РФ в поддержку решения палестинского вопроса.

19 марта спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва ведет переговоры о возвращении оставшихся Россиян из плена исламистского движения ХАМАС.

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15–17 марта в России состоялось голосование на выборах президента РФ, по результатам которого победил действующий глава государства Владимир Путин. По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 100% протоколов политик получил 87,28% голосов. Как прошли выборы в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле назвали беспрецедентным результат Путина на президентских выборах.