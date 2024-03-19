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Дети в Марселе просили Макрона пообещать, что войны не будет

Французские дети попросили Макрона пообещать, что войны не будет

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Марсель с целью обсуждения вопросов борьбы с наркотрафиком дети попросили у главы государства пообещать, что война не начнется, французский лидер ответил, что в этих целях якобы делается «все возможное». Трансляция визита Макрона в Марсель велась телеканалом BFMTV.

«Месье, вы можете пообещать мне кое-что? Пусть не будет войны», — сказал президенту мальчик из толпы, когда Макрон общался с жителями города. После этого к французскому лидеру обратилась девочка с вопросом, касающимся украинского конфликта (перевод цитат по РИА Новости).

Макрон, в свою очередь, ответил, что Франция якобы «делает все возможное» для урегулирования ситуации на Украине. По его словам, для окончательного решения украинского вопроса необходимо убедить Россию «покинуть Украину».

17 марта Макрон заявил, что не исключает возможности проведения французскими войсками наземных операций на Украине.

Ранее в МИД заявили об угрозе третьей мировой войны из-за призывов Франции.

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