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В МИД заявили об угрозе третьей мировой войны из-за призывов Франции

Посол Мешков: призывы Франции могут спровоцировать третью мировую войну

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Ирина Калашникова/РИА «Новости»

Озвученная властями Франции позиция несет опасность развязывания третьей мировой войны и вызывает негодование не только в России, но и во всем мире. Таким мнением поделился посол в Париже Алексей Мешков, сообщает ТАСС.

«Призывы фактически к третьей мировой войне вызывают по меньшей мере удивление и отторжение не только у нас, в России, но и по всему миру, включая страны Евросоюза», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что последние заявления французских дипломатов и руководства страны не указывают на возможность положительных изменений в отношениях между Москвой и Парижем.

В феврале в Париже состоялась конференция по украинскому конфликту. После ее окончания президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что одной из ключевых тем встречи стала возможность отправки войск стран Европы на поле боя.

Позже президент Макрон снова призвал зарубежных партнеров подумать об отправке своих солдат на Украину.

Позже выяснилось, что вопрос о возможной отправке французского военного контингента на Украину начал подниматься еще в 2023 году.

Ранее во Франции предупредили, что слова Макрона могут привести к мировой войне.

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