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В Грузии заявили Вашингтону, что «односторонней дружбы не бывает»

Политик Мдинарадзе: у Грузии должны быть равноправные отношения с партнерами

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Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил о необходимости выполнения Соединенными Штатами подписанной 15 лет назад двусторонней «Хартии о стратегическом сотрудничестве» на равноправной основе. Его слова приводит газета «Взгляд».

«Мы разговариваем с нашими партнерами гордо, на равных правах, и объясняем, что односторонней дружбы не бывает. <...> Каким бы большим ни был наш партнер, как бы ни был силен экономически и как бы ни доминировал в мире», — подчеркнул Мдинарадзе.

Он добавил, что если партнер не вовлекается в торгово-экономические отношения, не открывает прямое сообщение и не упрощает визовый режим, необходимо четко ставить этот вопрос.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Тбилиси, заявил на брифинге, что Грузия очень важна для Североатлантического альянса. По его словам, статус кандидата для республики «укрепит стремления к процветанию и дух в этом направлении».

Ранее президент Грузии обсудила с генсеком НАТО базу ВМФ России в Абхазии.

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