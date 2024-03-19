В Британии сочли, что утечка разговора военных ФРГ призвана «вбить клин» в Запад

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи прокомментировал ситуацию с утечкой разговора высокопоставленных немецких генералов о возможном ударе по Крымскому мосту. Об этом сообщает ««Лента.ру»».

Издание ознакомилось с ответом Хиппи, который тот дал в ответ на запрос члена Палаты общин Танманджита Сингха Дхеси. Парламентарий потребовал «спросить министра обороны», какие дискуссии он вел со своим немецким коллегой — Борисом Писториусом.

Хиппи пояснил, что в начале марта министр обороны Великобритании Грант Шэппс по телефону обсудил с главой МО ФРГ «особенности самого инцидента». Во время беседы Писториус изложил шаги, которые Германия предпринимает для предотвращения будущих инцидентов такого рода.

«Хотя то, что мы очень серьезно относимся к этому вопросу, правильно, мы также должны четко понимать, что этот призыв слили в попытке вбить клин между нами и ослабить коллективную поддержку Украины Западом», — добавил замминистра.

Он призвал этого не допустить и подчеркнул, что Запад должен продемонстрировать единство и полноту решимости поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

Ранее в Кремле отреагировали на обсуждение офицерами бундесвера ударов по Крымскому мосту.