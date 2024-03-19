В Молдавии заявили, что не желают видеть делегацию РФ на сессии ФАО

Посол России в Молдавии Олег Васнецов заявил, что министерство иностранных дел Молдавии сообщило ему, что Кишинев не желает видеть делегацию РФ на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в мае 2024 года. Об этом он рассказал агентству «Sputnik.Молдова».

«Это в очередной раз демонстрирует недружественный настрой властей Кишинева… Ждем комментарий официального представителя МИД РФ и дальше будут выработаны соответствующие ответные действия», — отметил он, добавив, что внешнеполитическое ведомство Молдавии предложило при желании российской делегации выступить онлайн.

Дипломат добавил, что соответствующий шаг властей Молдавии не останется без ответа.

До этого Васнецов получил уведомление, что один из сотрудников дипмиссии объявлен персоной нон грата.

Ранее МИД Молдавии выразил протест послу РФ из-за выборов в Приднестровье.