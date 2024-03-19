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Путин прокомментировал заявления Запада о возможности терактов в РФ

Путин назвал шантажом заявления Запада о возможности терактов в России

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) назвал откровенным шантажом заявления западных политиков о возможности терактов в России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента, украинские власти, часто по прямому указанию западных партнеров, переходят к террористическим методам. Он пояснил, что такие метода нацелены на запугивание и дестабилизацию российского общества.

«Напомню и о недавних ... провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», — сказал Путин.

До этого Путин говорил, что защита суверенитета является главной гарантией выполнения задач, стоящих перед РФ.

Он добавил, что россияне ждут от сотрудников всех спецслужб страны предельной концентрации и высокой самоотдачи, а также результативных действий.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.

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