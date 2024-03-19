Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал главную гарантию выполнения стоящих перед Россией задач

Путин: защита суверенитета — гарантия выполнения стоящих перед Россией задач

close
100%
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что защита суверенитета является главной гарантией выполнения задач, стоящих перед РФ. Об этом российский лидер сказал в ходе своего выступления на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ), политика цитирует ТАСС.

«Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, попытки подорвать наше развитие требуют от нас системной последовательной работы по всем направлениям. <...> Безусловно, важнейшая гарантия успешного достижения обозначенных задач — это защита суверенитета страны», — заявил Путин.

Он добавил, что россияне ждут от сотрудников всех спецслужб страны предельной концентрации и высокой самоотдачи, а также результативных действий.

Также в своем выступлении Путин прокомментировал заявления стран Запада о возможных терактах в России, назвав их откровенным шантажом.

До этого президент высказался о попытках украинских диверсантов прорвать границу с РФ. Он рассказал, что происходит «почти 100% уничтожение» тех, кто пытается пройти на территорию России на 100 метров.

Ранее Путин сообщил о рекордных показателях экспорта российской агропродукции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами