Путин назвал главную гарантию выполнения стоящих перед Россией задач

Президент России Владимир Путин заявил, что защита суверенитета является главной гарантией выполнения задач, стоящих перед РФ. Об этом российский лидер сказал в ходе своего выступления на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ), политика цитирует ТАСС.

«Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, попытки подорвать наше развитие требуют от нас системной последовательной работы по всем направлениям. <...> Безусловно, важнейшая гарантия успешного достижения обозначенных задач — это защита суверенитета страны», — заявил Путин.

Он добавил, что россияне ждут от сотрудников всех спецслужб страны предельной концентрации и высокой самоотдачи, а также результативных действий.

Также в своем выступлении Путин прокомментировал заявления стран Запада о возможных терактах в России, назвав их откровенным шантажом.

До этого президент высказался о попытках украинских диверсантов прорвать границу с РФ. Он рассказал, что происходит «почти 100% уничтожение» тех, кто пытается пройти на территорию России на 100 метров.

Ранее Путин сообщил о рекордных показателях экспорта российской агропродукции.