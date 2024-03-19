Шеф Пентагона заявил, что США не допустят краха Украины

США намерены передать Киеву все необходимое для Вооруженных сил Украины (ВСУ), Вашингтон не позволит Украине пасть. Об этом перед началом встречи контактной группы по предоставлению помощи Украине в формате «Рамштайн» в ФРГ заявил глава Пентагона Ллойд Остин, его слова приводят РИА Новости.

«Соединенные Штаты не позволят Украине пасть... Мы по-прежнему полны решимости предоставить Украине необходимые ей ресурсы», — подчеркнул он.

Глава оборонного ведомства США также признал, что украинские войска сталкиваются с суровыми условиями на поля боя на фоне продвижения Вооруженных сил России.

До этого председатель комитета по делам вооруженных сил сената конгресса США Джек Рид заявил, что в США рассчитывают на продолжение оказания военной помощи Киеву, это позволит украинским войскам в 2025 году перейти к вытеснению России и нанесению ударов по всей территории Крыма.

В свою очередь, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что наиболее вероятным вариантом предоставления Украине финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов станет беспроцентный кредит.

Ранее сенатор Грэм призвал украинцев всех возрастов идти воевать.