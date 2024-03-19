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Шеф Пентагона заявил, что США не допустят краха Украины

Шеф Пентагона Остин: США не позволят Украине пасть

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Violeta Santos Moura/Reuters

США намерены передать Киеву все необходимое для Вооруженных сил Украины (ВСУ), Вашингтон не позволит Украине пасть. Об этом перед началом встречи контактной группы по предоставлению помощи Украине в формате «Рамштайн» в ФРГ заявил глава Пентагона Ллойд Остин, его слова приводят РИА Новости.

«Соединенные Штаты не позволят Украине пасть... Мы по-прежнему полны решимости предоставить Украине необходимые ей ресурсы», — подчеркнул он.

Глава оборонного ведомства США также признал, что украинские войска сталкиваются с суровыми условиями на поля боя на фоне продвижения Вооруженных сил России.

До этого председатель комитета по делам вооруженных сил сената конгресса США Джек Рид заявил, что в США рассчитывают на продолжение оказания военной помощи Киеву, это позволит украинским войскам в 2025 году перейти к вытеснению России и нанесению ударов по всей территории Крыма.

В свою очередь, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что наиболее вероятным вариантом предоставления Украине финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов станет беспроцентный кредит.

Ранее сенатор Грэм призвал украинцев всех возрастов идти воевать.

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