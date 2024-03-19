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Сенатор Грэм призвал украинцев всех возрастов идти воевать

Грэм: украинцы должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста

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Nathan Howard/Reuters

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинские граждане должны служить в армии вне зависимости от мобилизационного возраста. Об этом сообщает газета Washington Post.

«Я надеюсь, что те, кто годятся для службы в украинской армии, пойдут в нее. Не могу поверить, что она с 27 лет. <...> Вы должны служить, и не с 25 или 27 лет», — заявил политик.

По его мнению, Киеву необходимо больше людей на передовой, при этом они должны идти в вооруженные силы вне зависимости от оказываемой Вашингтоном помощи Киеву. Грэм призвал украинских депутатов немедленно принять законопроект об ужесточении мобилизации.

Сенатор также подчеркнул, что давно было нужно отправить на Украину дальнобойные ракеты ATACMS, которые можно использовать для атаки на Крымский мост.

17 марта бывший глава ЦРУ США Дэвид Петреус заявил, что Киеву пора расширять мобилизацию в армию и изменить правила ротации бойцов.

До этого газета Financial Times со ссылкой на украинское минобороны сообщила, что мобилизация на Украине нужна, чтобы заменить 330 тыс. военных, находящихся на фронте.

Ранее на Украине заявили о росте числа случаев дезертирства в ВСУ.

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