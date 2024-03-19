Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал идиотизмом решение Германии не называть Путина президентом

Политолог Мезюхо: непризнание лидера РФ может подорвать глобальную безопасность

close
100%
Liesa Johannssen/Reuters

Политолог Иван Мезюхо в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал решение МИД Германии не называть должность президента России Владимира Путина, а ограничиваться лишь упоминанием его фамилии. По мнению эксперта, непризнание итогов выборов в РФ — «самый большой идиотизм, на который может пойти Запад».

«Если они хотят уничтожить мир, пустить его в тартарары, пусть не признают Владимира Путина избранным президентом России», — сказал Мезюхо.

Он подчеркнул, что непризнание президента России может обернуться еще большими угрозами в системе международной безопасности.

18 марта сообщалось, что МИД ФРГ не стал упоминать пост президента РФ Владимира Путина после выборов в России. При этом в дипведомстве отметили, что должность Путина перестали называть в официальных документах еще до выборов.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что решение Германии не называть Путина президентом было принято «от позорной слабости».

По его словам, власти ФРГ решили «отметиться дурацким заявлением», так как не могут повлиять на выборы в России.

Ранее Захарова высмеяла реакцию стран НАТО на выборы президента России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами