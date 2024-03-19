Политолог назвал идиотизмом решение Германии не называть Путина президентом

Политолог Иван Мезюхо в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал решение МИД Германии не называть должность президента России Владимира Путина, а ограничиваться лишь упоминанием его фамилии. По мнению эксперта, непризнание итогов выборов в РФ — «самый большой идиотизм, на который может пойти Запад».

«Если они хотят уничтожить мир, пустить его в тартарары, пусть не признают Владимира Путина избранным президентом России», — сказал Мезюхо.

Он подчеркнул, что непризнание президента России может обернуться еще большими угрозами в системе международной безопасности.

18 марта сообщалось, что МИД ФРГ не стал упоминать пост президента РФ Владимира Путина после выборов в России. При этом в дипведомстве отметили, что должность Путина перестали называть в официальных документах еще до выборов.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что решение Германии не называть Путина президентом было принято «от позорной слабости».

По его словам, власти ФРГ решили «отметиться дурацким заявлением», так как не могут повлиять на выборы в России.

Ранее Захарова высмеяла реакцию стран НАТО на выборы президента России.