Союзник Шольца не стал отказываться от заявлений о заморозке конфликта на Украине

Лидер парламентской группы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених не стал отказываться от своих слов о необходимости заморозки конфликта на Украине. Об этом пишет Der Spiegel.

Несмотря на критику, он заявил, что не намерен отказываться от своих слов. Он также объяснил, что имеет в виду под заморозкой конфликта между Москвой и Киевом.

«Я получил образование в области социальных наук и исследования мира. Там замораживание используется как концепция, позволяющая временное локальное прекращение огня и гуманитарное перемирие в конкретной ситуации, которое может быть конвертировано в постоянное отсутствие военной силы», – сказал он.

Мютцених подчеркнул, что это не может быть продиктовано извне, необходимо согласие конфликтующих сторон. По его мнению, на Россию мог бы в этом вопросе повлиять Китай.

На минувшей неделе Мютцених в ходе дебатов в бундестаге о поставке ракет Taurus Киеву заявил, что ФРГ пора подумать не только о том, как «вести войну, но и подумать о том, как заморозить ее и положить ей конец». Партнеры по коалиции раскритиковали Мютцениха за эти высказывания.

Ранее в Германии отвергли возможность заморозки конфликта на Украине.