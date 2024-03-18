В Германии отвергли возможность заморозки конфликта на Украине

Один из председателей немецкой партии «Зеленые» Омид Нурипур заявил, что жители Украины не заслуживают заморозки конфликта с Россией. Таким образом он отреагировал на призыв депутата бундестага Рольфа Мютцениха (Социал-демократическая партия Германии) к заморозке военных действий, пишет Zeit.

«Замораживание означает, что мы просто игнорируем разрушительные нарушения прав человека, которые уже происходят на оккупированных территориях, а люди на Украине этого не заслуживают», — заявил Нурипур.

Глава «Зеленых» подчеркнул, что подобное развитие событий не принесет помощи Украине.

В материале отмечается, что призыв к заморозке конфликта также раскритиковала коллега Нурипура Катрин Геринг-Экардт. По ее словам, замораживание военных действий не приведет к миру и поставит его под угрозу.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж предложит России установить режим прекращения огня на период Олимпийских игр в Париже.

«Да, мы это попросим», — отметил президент.

Ранее Шольц и Зеленский затронули в беседе мирное урегулирование конфликта на Украине.