Стало известно о том, как Германия готовит детей к разведке и войне

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) намерена начать кампанию по вербовке разведчиков и агентов, а также привлечь молодое поколение немцев к службе в упомянутом ведомстве. Об этом пишет испанская газета ABC.

«Германия начинает кампанию по вербовке шпионов и подготовке детей к войне», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что BND имеет нацистские корни, в связи с чем ведомству трудно набирать в свои ряды эффективную и образованную молодежь. Кроме того, Федеральная разведывательная служба Германии, как пишет газета, имеет «темную и секретную» историю в годы Холодной войны.

Подчеркивается, что, по мнению министра образования Германии Беттины Штарк-Ватцингер, немецкие дети и молодежь должны быть лучше подготовлены к «возможности войны на территории Германии». Другие страны ЕС, пишет ABC, имеют имеют хороший опыт проведения занятий по гражданской обороне. Власти ФРГ предполагают «большее присутствие армии в школах».

«Руководство BND полно решимости добиться этого и начало кампанию по ребрендингу, направленную на вербовку новых агентов», — отмечает издание.

К примеру, в немецких городах недавно появились плакаты «Мы ищем террористов, найдите их вместе с нами», а также «Мы ищем шпионов».

Издание не исключает, что BND конкурирует за молодых людей с отличными резюме с бундесвером, который находится в процессе массового набора.

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