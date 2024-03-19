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В Минобороны ФРГ раскритиковали идею заморозить украинский конфликт

Глава Минобороны ФРГ Писториус раскритиковал идею заморозить украинский конфликт

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Heiko Becker/Reuters

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус не одобрил идею лидера парламентской группы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха о заморозке конфликта на Украине. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Это помогло бы только [президенту России Владимиру] Путину», — прокомментировал идею Писториус.

На минувшей неделе Мютцених в ходе дебатов в Бундестаге о поставке ракет Taurus Киеву заявил, что ФРГ пора подумать не только о том, как «вести войну, но и подумать о том, как заморозить ее и положить ей конец». Партнеры по коалиции раскритиковали Мютцениха за эти высказывания.

До этого лидер Партии европейских левых Вальтер Байер говорил, что пришло время для переговоров с целью окончания боевых действий на Украине. В Партию европейских левых входят 26 партий, среди которых немецкие «левые», Французская коммунистическая партия, а также греческая СИРИЗА.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.

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