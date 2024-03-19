В КНР призвали к сокращению крупнейших арсеналов для диалога по разоружению

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Китая Линь Цзянь заявил, что для диалога о международном контроле над вооружениями обладающие крупнейшими ядерными арсеналами страны должны существенно их сократить. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сокращение вооружений такими странами является самым важным на данный момент.

«Страны, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, (должны выполнить. — «Газета.Ru») свои особые приоритетные обязательства по ядерному разоружению и продолжили существенно сокращать свои ядерные арсеналы, чтобы создать условия для присоединения других обладающих ядерным оружием государств к многосторонним переговорам по ядерному разоружению», — поделился дипломат.

До этого постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд говорила, что Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией о контроле над вооружениями, то же касается и Китая.

28 февраля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Ранее МИД КНР назвал задачу БРИКС.