Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турчак оценил вклад «Единой России» в победу Путина на выборах

Андрей Турчак: более 30 млн сторонников «Единой России» проголосовали за Путина

close
100%
Пресс-служба «Единой России»

Партия «Единая Россия» поставила перед собой задачу привести на избирательные участки и в дистанционное электронное голосование не менее 30 млн избирателей и выполнила ее. Об этом на заседании президиума Генсовета ЕР заявил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Он сообщил, что на президентских выборах проголосовали 31,2 млн партийных сторонников.

Отдельно Андрей Турчак отметил работу с жителями многоквартирных домов и участниками голосования по программе формирования комфортной городской среды.

«Под эту задачу мы настроили все наши партийные проекты, все мероприятия, которые реализовывали в рамках народной программы», — пояснил секретарь Генсовета «Единой России».

Андрей Турчак подчеркнул, что партия сыграла ключевую роль и в сборе подписей за выдвижение кандидата.

По его словам, из 3,5 млн подписей 2 млн были собраны единороссами.

Напомним, с 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента. По данным ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов Владимир Путин получил 87,28% голосов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами