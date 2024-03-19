Турчак оценил вклад «Единой России» в победу Путина на выборах

Партия «Единая Россия» поставила перед собой задачу привести на избирательные участки и в дистанционное электронное голосование не менее 30 млн избирателей и выполнила ее. Об этом на заседании президиума Генсовета ЕР заявил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Он сообщил, что на президентских выборах проголосовали 31,2 млн партийных сторонников.

Отдельно Андрей Турчак отметил работу с жителями многоквартирных домов и участниками голосования по программе формирования комфортной городской среды.

«Под эту задачу мы настроили все наши партийные проекты, все мероприятия, которые реализовывали в рамках народной программы», — пояснил секретарь Генсовета «Единой России».

Андрей Турчак подчеркнул, что партия сыграла ключевую роль и в сборе подписей за выдвижение кандидата.

По его словам, из 3,5 млн подписей 2 млн были собраны единороссами.

Напомним, с 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента. По данным ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов Владимир Путин получил 87,28% голосов.