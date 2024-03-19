Медведев прокомментировал обсуждение сокращения вооружений с США

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что обсуждать сокращение вооружений с США — все равно, что с договорится о разоружении во время Второй мировой войны с Гитлером.

По словам Медведева, США ведут гибридную войну против России «открыто, без стеснений», прибегая к разведке, поставкам оружия, отправке военных специалистов.

«И тут же на голубом глазу говорят: мы хотим возобновления стратегического диалога по вооружениям. Нет уж. Это все равно как вести переговоры с Гитлером о снижении порога наступательного оружия в годы Великой Отечественной», — подчеркнул Медведев.

До этого Медведев обвинял западных политиков во лжи и манипуляциях для сохранения власти.

В качестве примера он привел слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявлял о возможности отправить войска на Украину и готовности к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным о деэскалации конфликта.

Ранее Медведев предрек западным политикам уход в небытие.