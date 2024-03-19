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СМИ сообщают, что политики тайно работают над вступлением Украины в ЕС

Politico: ЕС тайно работает над вступлением Украины из-за протестов фермеров

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Global Look Press

Европейские политики тайно работают над вступлением Украины в ЕС из-за протестов фермеров и будущих выборов в Европарламент (ЕП). Об этом пишет газета Politico.

«Некоторые чиновники ЕС заявили ..., что предпочитают держать в секрете работу по подготовке к возможной интеграции Украины, Молдовы и ряда западно-балканских стран, особенно побочные эффекты, которые будут иметь последствия для фермеров», — говорится в публикации.

Один из чиновников подчеркнул, что никто не желает говорить о расширении объединения до европейских выборов, а также указывать сокращение субсидий для европейских фермеров в качестве предвыборных обещаний.

Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая баллотируется на второй срок, пообещала подготовить Евросоюз к вступлению Украины.

До этого лидер Партии европейских левых Вальтер Байер говорил, что пришло время для переговоров с целью окончания боевых действий на Украине.

Ранее в ЕС разработали механизм использования активов РФ для помощи Украине.

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