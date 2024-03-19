Делегация Минкультуры России приехала в Северную Корею

Делегация министерства культуры России во главе с заместителем министра Андреем Малышевым прибыла в столицу КНДР Пхеньян. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что визит состоялся по случаю 75-летия заключения соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между странами. В состав делегации также вошла художественная труппа Приморской сцены Мариинского театра России.

Россиян в аэропорту встретил заместитель министра культуры КНДР Пак Гён Чхоль, а также сотрудники корейских профильных органов и российского посольства.

До этого лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые посетил публичное мероприятие на автомобиле представительского класса Aurus, который ему ранее вручил российский президент России Владимир Путин.

В начале марта старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер заявила, что администрация президента США намерена постепенно рассекретить собранные данные о военном сотрудничестве РФ и КНДР.

Ранее Евросоюз включил министра обороны КНДР в новый пакет санкций против России.