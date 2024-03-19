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В Белом доме высказались о легитимности выборов в России

Белый дом о легитимности выборов в России: Путин остается лидером

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Evan Vucci/AP

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о легитимности выборов в РФ, назвала Владимира Путина лидером России. Об этом сообщает РИА Новости.

Жан-Пьер обратила внимание, что советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан до этого хорошо ответил на вопрос о легитимности российских выборов. Тогда Салливан отметил, что реальность состоит в том, что Путин — президент России, и США будут действовать исходя из этого.

18 марта действующий глава РФ Владимир Путин официально победил на президентских выборах после обработки 100% протоколов. Как свидетельствуют данные Центризбиркома (ЦИК) России, он набрал 87,28% голосов избирателей.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «абсурдом» призывы не признавать итоги выборов президента в РФ.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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