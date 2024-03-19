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В России назвали условие для диалога с США по стратстабильности

Полянский: диалог с США о стратстабильности возможен при пересмотре ими курса

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Global Look Press

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что стратегический диалог Москвы и Вашингтона с прицелом на новые договоренности по контролю над ракетно-ядерными вооружениями возможен лишь после кардинального пересмотра США и НАТО своего антироссийского курса. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что вопросы стратегического диалога между Россией и США с прицелом на новые договоренности по контролю над ракетно-ядерными вооружениями не могут быть обособлены от общего военно-политического контекста.

По словам Полянского, Россия не видит основы для такой работы в условиях попыток западных стран нанести ей «стратегическое поражение» и их отказа уважать жизненно важные интересы. Он отметил, что кроме враждебного курса они должны выразить готовность вести дискуссию с учетом важных аспектов стратегической стабильности, сосредоточившись на устранении первопричин разногласий в сфере безопасности.

В конце февраля начальник Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Энтони Коттон заявил, что минобороны США хотело бы возвращения России к переговорам по стратегической стабильности.

В ноябре 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не станет обсуждать с американской стороной возобновление предусмотренных ДСНВ процедур до тех пор, пока США помогают Украине атаковать российскую территорию посредством поставок дальнобойного оружия.

Ранее в МИД РФ заявили, что не получали предложений от США о встрече по стратстабильности.

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