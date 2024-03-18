Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как заявили в пресс-службе Кремля, Эрдоган тепло поздравил Путина с убедительной победой на президентских выборах в РФ, пожелал ему новых успехов в государственной деятельности на благо народа России.

Также стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых отношений между двумя странами. Кроме того, главы государств обсудили вопросы укрепления международной стабильности и безопасности, касающиеся в том числе Черноморского региона.

Они также договорились продолжить диалог в различных форматах.

18 марта сообщалось, что подготовка к визиту в Турцию президента Российской Федерации ведется по поручению Эрдогана соответствующим ведомствам.

До этого Путин заявил, что отношения России и Турции развиваются хорошими темпами и есть множество перспективных направлений.

Ранее Путин назвал Эрдогана непростым, но надежным партнером.