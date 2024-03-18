В ООН заявили, что продолжат взаимодействовать с Россией после избрания Путина

Организация Объединенных Наций продолжит взаимодействовать с российским правительством после избрания Владимира Путина президентом РФ. Об этом на брифинге заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, сообщает РИА Новости.

У него спросили, какова позиция генсека ООН Антониу Гутерриша по поводу президентских выборов, прошедших в России.

«У нас нет комментариев по данным выборам в целом. Что касается правительства, мы продолжаем взаимодействовать с правительством и продолжим это делать», — сказал в ответ Хак.

У него также поинтересовались, собирается ли Гутерриш связываться с Путиным.

«Когда правительство будет сформировано, мы задействуем стандартные процедуры в том, что касается взаимодействия с правительством», — ответил Хак.

До этого в Кремле рассказали, кто поздравил Путина с победой на президентских выборах.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. За президентский пост впервые с 2008 года боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

По данным ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов, Путин получил 87,28% голосов.

О том, как проходили президентские выборы, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посол рассказал о планах США в отношении России после победы Путина.