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Путин заявил, что крымчане — гордость России

Путин: Крым — это люди, которые никогда не разделяли себя с Россией

Крым — это не только территория, но и люди, которые никогда не отделяли себя от России, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Красной площади перед концертом в честь 10-летия воссоединения полуострова с материковой частью страны. Российского лидера цитирует РИА Новости.

«Крым — не только стратегически важная территория, это прежде всего люди. Севастопольцы, крымчане — они наша гордость... они никогда не разделяли себя с Россией», — сказал Путин.

По словам президента, жители полуострова верили в свое Отечество десятилетиями, и именно это позволило им в итоге вернуться в состав РФ.

2 февраля на форуме «Все для победы!» Путин рассказал, что опирался на общественное мнение, когда принимал решения по вопросу вхождения Крыма и Донбасса в состав России. Как сказал российский лидер, если бы не настрой общества, в Крыму и Донбассе «ничего бы не происходило». Он добавил, что сейчас большинство российских граждан также хотят помочь Донбассу.

16 марта Путин в телефонных разговорах с главой Крыма Сергеем Аксеновым и бывшим «народным мэром» Севастополя Алексеем Чалым поздравил их с 10-летием референдума на полуострове.

Ранее Путин встретился со Слуцким, Харитоновым и Даванковым после победы на выборах.

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