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Путин прибыл на концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией

Путин прибыл на концерт в Москве в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией

Президент РФ Владимир Путин прибыл на концерт по случаю 10-летия воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Концерт проходит на Красной площади в Москве. Российский лидер поднялся на сцену в разгар мероприятия.

«Дорогие друзья, я от души всех приветствую и поздравляю вас с праздником — с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией», — сказал глава государства, обратившись со сцены к тысячам собравшихся россиян.

16 марта Путин в телефонных разговорах с главой Крыма Сергеем Аксеновым и бывшим «народным мэром» Севастополя Алексеем Чалым поздравил их с 10-летием референдума о воссоединении полуострова с Россией.

Также глава государства пообщался с главой крымского парламента Владимиром Константиновым и полпредом президента в Крымской федеральном округе (2014-2016) Олегом Белавенцевым.

До этого Путин рассказал, что опирался на общественное мнение, когда принимал решения по вопросам Крыма и Донбасса. По его словам, если бы не настрой общества, в Крыму и Донбассе «ничего бы не происходило».

Крымский референдум прошел 16 марта 2014 года. Через два дня, 18 марта, Аксенов, Чалый и Константинов участвовали в подписании договора о принятии Крыма и Севастополя в состав России.

Ранее Путин заверил, что Россия сделает все, чтобы пресечь любые угрозы для Крыма.

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