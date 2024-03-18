Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму мужчина разрисовал свой избирательный бюллетень и съел его

В Керчи мужчина разрисовал свой избирательный бюллетень «знаками» и съел его

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

В крымской Керчи мужчина, пришедший на избирательный участок, чтобы отдать свой голос на выборах президента России, съел свой бюллетень. Подробностями инцидента поделился глава регионального избирательного комитета Михаил Малышев, чьи слова приводит РИА Новости.

По информации главы крымского избиркома, странная ситуация произошла накануне. Гражданин провел в кабинке для голосования порядка пяти минут, там он, как позднее выяснилось, рисовал на своем избирательском документе «определенные знаки», а потом намеревался опустить заполненный бюллетень в ящик для голосования.

«Бюллетень был им испорчен, он его порвал <...> и, чтобы не оставить следов, скушал», — заявил Малышев в ходе заседания комитета.

Прошедшие выборы отметились небывалой явкой и рекордной поддержкой Владимира Путина. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов, политик получил 87,28% голосов. По мнению главы комиссии Эллы Памфиловой, россияне отреагировали на давление Запада и показали свое единство. Другие кандидаты безоговорочно признали победу Путина и отметили, что предвидели итог заранее. Как прошли исторические выборы в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что на Западе негативно восприняли предварительные итоги голосования на выборах в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами