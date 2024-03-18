В Крыму мужчина разрисовал свой избирательный бюллетень и съел его

В крымской Керчи мужчина, пришедший на избирательный участок, чтобы отдать свой голос на выборах президента России, съел свой бюллетень. Подробностями инцидента поделился глава регионального избирательного комитета Михаил Малышев, чьи слова приводит РИА Новости.

По информации главы крымского избиркома, странная ситуация произошла накануне. Гражданин провел в кабинке для голосования порядка пяти минут, там он, как позднее выяснилось, рисовал на своем избирательском документе «определенные знаки», а потом намеревался опустить заполненный бюллетень в ящик для голосования.

«Бюллетень был им испорчен, он его порвал <...> и, чтобы не оставить следов, скушал», — заявил Малышев в ходе заседания комитета.

Прошедшие выборы отметились небывалой явкой и рекордной поддержкой Владимира Путина. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов, политик получил 87,28% голосов. По мнению главы комиссии Эллы Памфиловой, россияне отреагировали на давление Запада и показали свое единство. Другие кандидаты безоговорочно признали победу Путина и отметили, что предвидели итог заранее. Как прошли исторические выборы в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что на Западе негативно восприняли предварительные итоги голосования на выборах в России.