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Даванков счел несомненной победу Путина на выборах президента

Даванков поздравил Путина с уверенной победой на выборах президента России

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Кандидат в президенты РФ от партии «Новые люди» Владислав Даванков поздравил действующего главу государства Владимира Путина с уверенной победой на президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

«Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю вас с победой, уверенной победой», — сказал Даванков.

Прошедшие выборы отметились небывалой явкой и рекордной поддержкой Владимира Путина. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов, действующий российский лидер получил 87,28% голосов. По мнению главы комиссии Эллы Памфиловой, россияне отреагировали на давление Запада и показали свое единство. Как прошли исторические выборы в России — в материале «Газеты.Ru».

До этого в Кремле рассказали, кто поздравил Путина с победой на выборах. Днем 18 марта стало известно, что Владимир Путин после обработки 99,94% протоколов лидирует на выборах президента России с 87,3% голосов.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

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