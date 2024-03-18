Харитонов поздравил Путина с победой на выборах

Кандидат в президенты Российской Федерации, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов на встрече с действующим главой государства Владимиром Путиным поздравил его с победой на президентских выборах.

«Позвольте вас поздравить, победу признаем», — сказал Харитонов на встрече кандидатов в президенты России с Путиным.

По его словам, все «здравое» мировое сообщество понимает, что во главе страны стоит надежный человек.

18 марта мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Путина с победой на выборах президента РФ.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. За президентский пост впервые с 2008 года боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

По данным ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов, Путин получил 87,28% голосов.

О том, как проходили президентские выборы, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали, кто поздравил Путина с победой на выборах.