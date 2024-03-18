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Президент Сирии Асад поздравил Путина с победой на выборах

Президент САР Асад пожелал Путину успехов после победы на президентских выборах

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Сирийский президент Башар Асад поздравил российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах главы государства и переизбранием на этот пост, он направил в Москву поздравительную телеграмму. Текст послания приводит канцелярия главы САР.

«Поздравляю вас с переизбранием большинством голосов на пост президента РФ», — отмечается в публикации.

Сирийский лидер пожелал Путину удачи и успехов при выполнении обязанностей и задач, а также выразил надежду на дальнейшее процветания отношений между двумя государствами.

«Это подтверждает высокое доверие российского народа к вам», — подчеркнул Асад.

Прошедшие выборы отметились небывалой явкой и рекордной поддержкой Владимира Путина. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов, политик получил 87,28% голосов. По мнению главы комиссии Эллы Памфиловой, россияне отреагировали на давление Запада и показали свое единство. Другие кандидаты безоговорочно признали победу Путина и отметили, что предвидели итог заранее. Как прошли исторические выборы в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Индии поздравил Путина с победой на президентских выборах.

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