Президент Сирии Асад поздравил Путина с победой на выборах

Сирийский президент Башар Асад поздравил российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах главы государства и переизбранием на этот пост, он направил в Москву поздравительную телеграмму. Текст послания приводит канцелярия главы САР.

«Поздравляю вас с переизбранием большинством голосов на пост президента РФ», — отмечается в публикации.

Сирийский лидер пожелал Путину удачи и успехов при выполнении обязанностей и задач, а также выразил надежду на дальнейшее процветания отношений между двумя государствами.

«Это подтверждает высокое доверие российского народа к вам», — подчеркнул Асад.

Прошедшие выборы отметились небывалой явкой и рекордной поддержкой Владимира Путина. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов, политик получил 87,28% голосов. По мнению главы комиссии Эллы Памфиловой, россияне отреагировали на давление Запада и показали свое единство. Другие кандидаты безоговорочно признали победу Путина и отметили, что предвидели итог заранее. Как прошли исторические выборы в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Индии поздравил Путина с победой на президентских выборах.