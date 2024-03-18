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Захарова высмеяла реакцию стран НАТО на выборы президента России

Захарова сравнила реакцию стран НАТО на выборы в РФ с заметавшимися тараканами

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла реакцию стран НАТО на результаты выборов президента России, сравнив ее с «заметавшимися тараканами, застигнутыми врасплох включенным светом». Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

По ее словам, на фоне поздравлений Владимира Путина от лидеров стран мирового большинства «агрессивные натовцы похожи на заметавшихся тараканов, застигнутых врасплох включенным светом: выборы несправедливые, но к сведению принимаем, не признавая, к общению готовы».

«С другой стороны, вот зачем я обидела тараканов? Их такими природа сотворила, в отличие от того состояния, в какое погрузили себя многие западные политики», — написала Захарова.

Ранее представитель германского кабмина Кристиане Хофман заявила, что правительство Германии не признает законными прошедшие выборы президента России, на которых победил Владимир Путин.

До этого МИД Франции заявил, что Париж принял к сведению итоги прошедших президентских выборов в России, по итогам которых Владимир Путин переизбрался на пост главы государства. По мнению французских властей, президентские выборы прошли без беспристрастного международного наблюдения. Париж также осудил голосование на новых территориях и Крымском полуострове.

Ранее Захарова отреагировала на заявление ФРГ о непризнании выборов в России.

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