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Боррель анонсировал заявление ЕС по выборам президента России

Боррель: 27 стран ЕС сделают заявление по выборам президента в России

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Jean-Francois Badias/AP

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что 27 стран-членов Евросоюза сделают заявление по президентским выборам в России. Об этом сообщает агентство Reuters.

18 марта Боррель также заявил, что выборы в РФ прошли «в ограниченной политической обстановке».

При этом в ЕС отметили, что не признают результаты выборов в Крыму, Севастополе и в четырех новых регионах РФ. В Брюсселе пообещали продолжить поддерживать «российское гражданское общество, правозащитников и независимые СМИ».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «абсурдом» призывы не признавать итоги выборов президента в России.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. За президентский пост боролись Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

После подсчета 99,94% голосов Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов – 4,32%, Даванков – 4,32%, Слуцкий – 3,2%.

Ранее сообщалось, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не намерен отправлять поздравления Путину в связи с его победой на президентских выборах.

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