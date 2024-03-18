Бразильский журналист Эскобар заявил, что российское общество сплотилось

Бразильский журналист Пепе Эскобар заявил, что российское общество сплотилось вокруг президента РФ Владимира Путина из-за угрозы с Запада. Интервью Эскобара обозревателю Дэнни Хайфону опубликовано в YouTube.

«Запад будет пытаться дестабилизировать ситуацию внутри самой России с нулевым, как мне кажется, шансом на успех, поскольку российское общество теперь очень сплоченное», — заявил журналист.

Он также отметил, что что Соединенные Штаты и страны Европы своими действиями лишь сами ведут к упадку своего влияния в мире.

Днем 18 марта стало известно, что Владимир Путин после обработки 99,94% протоколов лидирует на выборах президента России с 87,3% голосов. Это следует из данных ЦИК.

18 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «абсурдом» призывы не признавать итоги выборов президента в РФ. Он также заявил, что в Кремле ожидали, что власти США объявят президентские выборы в России нечестными и несвободными.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.