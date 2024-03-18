В России заявили о возвращении суверенитета после президентских выборов

После президентских выборов Россия вернула себе суверенитет. Об этом заявил учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев. По его словам, по итогам избирательной кампании 15-17 марта 2024 года страна принадлежит своему народу-победителю.

«Личный рейтинг Верховного главнокомандующего зафиксирован и доказан у избирательных урн. Теперь вопрос лишь в том, как наилучшим образом использовать этот несравненный кредит доверия во благо России. Ответ на этот вопрос должен быть столь же мощным, как и результат, полученный при нынешнем голосовании», — подчеркнул Малофеев.

Он добавил, что граждане страны получили возможность переучредить Россию, сделав такой, какой ей следует быть. Воссоздать прекрасную страну будущего.

17 марта завершились трехдневные выборы президента России. ЦИК зафиксировал рекордную явку — более 70%. После обработки 99,59% протоколов Владимир Путин, который баллотировался самовыдвиженцем, получил 87,33% голосов избирателей.

Генеральный директор «Института региональных проблем», политолог Наталья Линдигрин отметила, что никто не сомневался в победе Путина на президентских выборах, поскольку в последнее время консолидация общества вокруг его фигуры только нарастала.

Ранее политолог объяснил «историческую» явку избирателей на выборах в России.