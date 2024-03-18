В Кремле объяснили слова Путина о «санитарной зоне» на Украине

Говоря о создании «санитарной зоны» на Украине, президент РФ Владимир Путин имел в виду организацию коридора, через который противник не сможет наносить удары по российской территории. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, когда его попросили прояснить значение слов Путина о «санитарной зоне».

«Президент имеет в виду, что на фоне атак дронов, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории будут приняты меры для того, чтобы ее обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некий коридор, некую действительно буферную зону вместе с тем, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», — объяснил Песков.

О возможном создании «санитарной зоны» на Украине Путин заявил 18 марта, отвечая на вопрос журналистов о возможном присоединении Харьковской области к России.

Позднее слова Путина прокомментировал экс-начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов. По его мнению, формировать «санитарную зону» на Украине нужно, учитывая дальность поражения артиллерии, которая составляет до 70 км.

Ранее Путин назвал число человек в группировке Киева в приграничье.