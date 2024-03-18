Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле объяснили слова Путина о «санитарной зоне» на Украине

Песков объяснил идею Путина о создании «санитарной зоны» на границе с Украиной

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Говоря о создании «санитарной зоны» на Украине, президент РФ Владимир Путин имел в виду организацию коридора, через который противник не сможет наносить удары по российской территории. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, когда его попросили прояснить значение слов Путина о «санитарной зоне».

«Президент имеет в виду, что на фоне атак дронов, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории будут приняты меры для того, чтобы ее обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некий коридор, некую действительно буферную зону вместе с тем, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», — объяснил Песков.

О возможном создании «санитарной зоны» на Украине Путин заявил 18 марта, отвечая на вопрос журналистов о возможном присоединении Харьковской области к России.

Позднее слова Путина прокомментировал экс-начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов. По его мнению, формировать «санитарную зону» на Украине нужно, учитывая дальность поражения артиллерии, которая составляет до 70 км.

Ранее Путин назвал число человек в группировке Киева в приграничье.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами