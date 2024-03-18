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Политолог: свержение Зеленского может быть запасным планом Запада

Политолог Джаралла допустил, что Запад может сместить Зеленского

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Keystone/Alessandro Della Valle/Pool/Reuters

Смещение президента Украины Владимира Зеленского с занимаемой должности может быть запасным планом Запада. Такое мнение высказал политолог Владимир Джаралла. Его слова приводит Tsargrad.tv. Так он прокомментировал сообщения о том, что украинский лидер запустил процесс чистки в рядах военачальников из-за страха быть свергнутым.

«Зеленский в последнее время вызывает достаточно сильное раздражение по целому ряду причин, при этом формально ему вроде бы как уступают и позволяют действовать самостоятельно», — отметил Джаралла.

Он добавил, что если на Западе будет принято решение об отставке Зеленского, реализовать его будет несложно.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов до этого сообщил, что Зеленский начал чистку в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), опасаясь бунта. По словам политика, военные недолюбливают украинского лидера за хищения в армии, насильственную мобилизацию и принятие ошибочных решений.

Как отмечал председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма Унвер Сель, время, которое страны Запада отвели Зеленскому для управления страной, подходит к концу.

Ранее украинский депутат рассказал о неудачной встрече Зеленского с его партией.

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