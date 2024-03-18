Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Таджикистана поздравил Путина с переизбранием

Президент Таджикистана Рахмон поздравил Путина с победой на выборах президента

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонил Владимиру Путину и поздравил его с «безоговорочной победой» на выборах. Об этом написала пресс-служба главы государства.

Президент Таджикистана пожелал Путину успехов в государственной деятельности «на благо развития и процветания России».

Помимо поздравлений Рахмон обсудил с Путиным актуальные вопросы таджикско-российского сотрудничества с акцентом на торгово-экономическую составляющую взаимоотношений двух стран.

До этого Путина поздравил с переизбранием на пост президента России председатель КНР Си Цзиньпин. Он уверен, что под руководством Путина «Россия сможет добиться еще больших успехов в развитии и строительстве государства».

Также Путина с переизбранием поздравили президент Гондураса Сиомара Кастро, лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын, лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/03/18/22573561.shtml?updatedhttp://www.gazeta.ru/politics/news/2024/03/18/22573561.shtml?updated дату официального подведения итогов выборов президента РФ.

Все новости на тему:
Выборы президента России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами