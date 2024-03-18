Президент Таджикистана поздравил Путина с переизбранием

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонил Владимиру Путину и поздравил его с «безоговорочной победой» на выборах. Об этом написала пресс-служба главы государства.

Президент Таджикистана пожелал Путину успехов в государственной деятельности «на благо развития и процветания России».

Помимо поздравлений Рахмон обсудил с Путиным актуальные вопросы таджикско-российского сотрудничества с акцентом на торгово-экономическую составляющую взаимоотношений двух стран.

До этого Путина поздравил с переизбранием на пост президента России председатель КНР Си Цзиньпин. Он уверен, что под руководством Путина «Россия сможет добиться еще больших успехов в развитии и строительстве государства».

Также Путина с переизбранием поздравили президент Гондураса Сиомара Кастро, лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын, лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/03/18/22573561.shtml?updatedhttp://www.gazeta.ru/politics/news/2024/03/18/22573561.shtml?updated дату официального подведения итогов выборов президента РФ.