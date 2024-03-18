Памфилова рассказала о попытках хакерской атаки на ЦИК

Глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала о хакерских атаках на ЦИК из Испании. Ее слова приводит ТАСС.

По словам Памфиловой, созданный в Испании бывшим электроральным юристом из Удмуртии при поддержке американской компании с опытом работы в РФ пытался помешать работе ЦИК РФ потоком фейковых обращений.

«Эта сеточка инициировала поток фиктивных фейковых обращений, даже не утруждаясь формулировать большинство из них хоть как-то близко к нарушениям по выборам», — заявила Памфилова.

Также она сообщила, что некоторые представители организации «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) работали над взломом системы видеонаблюдения за выборами. Фамилии этих представителей она называть отказалась.

«Это иноагент у нас, те, кто уехал за рубеж», — описала Памфилова участников этого движения.

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