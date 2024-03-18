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Памфилова рассказала о попытках хакерской атаки на ЦИК

Памфилова заявила о ddos-атаках на ЦИК и попытке взлома системы видеонаблюдения

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Александр Кряжев/РИА Новости

Глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала о хакерских атаках на ЦИК из Испании. Ее слова приводит ТАСС.

По словам Памфиловой, созданный в Испании бывшим электроральным юристом из Удмуртии при поддержке американской компании с опытом работы в РФ пытался помешать работе ЦИК РФ потоком фейковых обращений.

«Эта сеточка инициировала поток фиктивных фейковых обращений, даже не утруждаясь формулировать большинство из них хоть как-то близко к нарушениям по выборам», — заявила Памфилова.

Также она сообщила, что некоторые представители организации «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) работали над взломом системы видеонаблюдения за выборами. Фамилии этих представителей она называть отказалась.

«Это иноагент у нас, те, кто уехал за рубеж», — описала Памфилова участников этого движения.

До этого стало известно, сколько россиян смогли проголосовать не на своих участках.

После подсчета 99,74% голосов Путин набрал 87,29% голосов, Харитонов – 4,30%, Даванков – 3,84%, Слуцкий – 3,21%.

О том, как проходили президентские выборы, — в материале «Газеты.Ru».

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