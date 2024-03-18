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Глава ЦИК озвучила число избирателей, которые участвовали в выборах президента досрочно

Памфилова: более 2 млн избирателей проголосовали досрочно на выборах президента

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Около 2 млн 600 тыс. избирателей проголосовали досрочно на выборах президента России. Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, пишет РИА Новости.

Она отметила, что столько людей смогли проголосовать досрочно благодаря организации досрочного голосования.

Всего на выборы президента РФ в 2024 году пришли 77,44% избирателей или 87 млн человек, отмечала Памфилова, что стало историческим показателем за всю историю новейшей России. По словам главы ЦИК, явка стала исторической благодаря трехдневному голосованию, системе «мобильный избиратель» и информированию граждан.

После подсчета 99,74% голосов самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,29% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) – 4,30%, Владислав Даванков («Новые люди») – 3,84%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,21%.

О том, как проходили президентские выборы, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее международные наблюдатели заявили об отсутствии нарушений, влияющих на выборы в РФ.

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