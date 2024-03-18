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Матвиенко назвала совершенной избирательную систему в РФ

Спикер Совфеда Матвиенко назвала совершенной избирательную систему в РФ

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко назвала «совершенной» избирательную систему в РФ и заявила, что она не нуждается в глобальных изменениях. Ее слова приводит ТАСС.

При этом она предложила усилить ответственность «за попытки помешать свободному волеизъявлению граждан на выборах».

До этого жительницу Красноярского края арестовали на 2 месяца за порчу избирательной урны. Всего инцидентов с попыткой залить урны зеленкой было более 10. Следственный комитет возбудил в отношении задержанных при подобных попытках уголовные дела по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Им грозит до пяти лет лишения свободы.

При этом окрашенные зеленкой бюллетени все же учли на выборах президента России, как минимум, в Москве.

Ранее Матвиенко поздравила Путина с победой на выборах.

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