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Суд арестовал россиянку, облившую зеленкой избирательную урну

Жительницу Красноярского края арестовали на 2 месяца за порчу избирательной урны

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Курагинский районный суд заключил под стражу местную жительницу, которая облила зеленкой свой бюллетень и урну для голосования. Об этом сообщило РИА Новости.

Инцидент произошел в пятницу, 15 марта. Женщина на избирательном участке во время голосования вылила зеленку на свой бюллетень и крышку избирательной урны. Однако ее остановили, и она не успела испортить бюллетени в урне.

Подозреваемую задержали. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Покушение на воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). В итоге судья решил арестовать женщину на два месяца.

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут обратил внимание, что отметки в бюллетенях в двух ящиках для голосования на выборах президента Российской Федерации на двух избирательных участках в Москве, в которые была опрокинута зеленка, были читаемы, поэтому их учли при подсчете голосов.

Ранее сообщалось, что школьница подожгла скатерть на избирательном участке в Краснодаре.

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