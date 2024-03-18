Матвиенко рассказала о перспективах дистанционного голосования на выборах

У дистанционного голосования на выборах большая перспектива. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

«Оно показало свое удобство на прошедших выборах президента России», — сказала она.

Матвиенко поздравила Владимира Путина с победой на выборах и заявила, что голосование прошло при небывало высокой явке в новейшей истории страны.

17 марта завершились трехдневные выборы президента России. ЦИК зафиксировал рекордную явку – более 70%, явка на платформе ДЭГ составила 94%. После обработки 99,59% протоколов Путин получил 87,33% голосов избирателей.

До этого МИД Китая поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Отношения между двумя странами продолжат развиваться, заявил на брифинге в официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Ранее Песков прокомментировал результат Путина на выборах.