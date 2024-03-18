В Молдавии потребовали выдворить российского посла из страны

Лидер Национальной молдавской партии (PNM) Драгош Галбур призвал власти республики выслать посла России Олега Васнецова из страны, поскольку Москва открыла избирательные участки для голосования на президентских выборах в Приднестровье. Об этом сообщает портал NewsMaker.

По словам Галбура, такое развитие событий стало «вопиющим актом неуважения и нарушением международного права».

«Национальная молдавская партия решительно осуждает провокационные действия России и считает их оскорблением суверенитета и независимости Молдовы. По этой причине мы призываем центральные власти к решительным действиям и немедленной высылке из страны российского посла Олега Васнецова», — заявил Галбур.

До этого министерство иностранных дел Молдавии выразило протест российскому представителю из-за появления на территории Приднестровской Молдавской республики (ПМР) участков для голосования на выборах президента РФ. По мнению министерства, действия официальных властей России представляют собой грубое нарушение норм международного права.

Ранее в Молдавии резко ответили на слова Лаврова о Приднестровье.