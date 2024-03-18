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В Молдавии потребовали выдворить российского посла из страны

Глава Национальной молдавской партии Галбур захотел выслать посла РФ из страны

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РИА Новости

Лидер Национальной молдавской партии (PNM) Драгош Галбур призвал власти республики выслать посла России Олега Васнецова из страны, поскольку Москва открыла избирательные участки для голосования на президентских выборах в Приднестровье. Об этом сообщает портал NewsMaker.

По словам Галбура, такое развитие событий стало «вопиющим актом неуважения и нарушением международного права».

«Национальная молдавская партия решительно осуждает провокационные действия России и считает их оскорблением суверенитета и независимости Молдовы. По этой причине мы призываем центральные власти к решительным действиям и немедленной высылке из страны российского посла Олега Васнецова», — заявил Галбур.

До этого министерство иностранных дел Молдавии выразило протест российскому представителю из-за появления на территории Приднестровской Молдавской республики (ПМР) участков для голосования на выборах президента РФ. По мнению министерства, действия официальных властей России представляют собой грубое нарушение норм международного права.

Ранее в Молдавии резко ответили на слова Лаврова о Приднестровье.

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