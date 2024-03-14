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Шольц и Зеленский затронули в беседе мирное урегулирование конфликта на Украине

Шольц и Зеленский коснулись мирного урегулирования конфликта на Украине

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Matthias Schrader/AP

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. В числе других тем стороны затронули глобальную поддержку возможного мирного урегулирования конфликта, передает ТАСС.

«<…> Договорились продолжать конструктивный диалог, в том числе касаемо глобальной поддержки мирного урегулирования», — уточнили в сообщении.

Также Шольц и Зеленский оценили нынешнюю политическую, военную и гуманитарную ситуацию на Украине. Украинский лидер особо поблагодарил власти ФРГ за усиление противовоздушной обороны Украины.

Шольц заявил о «непоколебимой солидарности Германии», уточнив, что страна продолжит направлять транши на Украине, координируя их с европейскими и международными партнерами.

До этого стало известно, что бундестаг принял решение по резолюции о поставках Украине Taurus.

Накануне в ФРГ возмутились решением Шольца не поставлять крылатые ракеты ВСУ.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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