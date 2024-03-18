Оппозиция Молдавии поздравила Путина с победой на выборах

Лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации. Соответствующие посты опубликованы в Telegram-каналах Додона и Шора.

«Поздравляю Владимира Владимировича Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации», — написал Додон.

Бывший президент республики отметил, что результаты на выборах доказывают твердую поддержку россиянами Путина.

Другой оппозиционный молдавский политик Илан Шор в поздравительной телеграмме к Путину пообещал, что сделает все возможное, чтобы в ближайшее время Молдавия и Россия стали самыми теплыми и дружественными странами за всю историю независимости республики.

Также лидер оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска выразила уверенность в том, что победа Путина будет способствовать развитию отношений и укреплению партнерских связей между Кишиневом и Москвой.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что Путин лидирует на выборах президента России с 87,33% голосов после обработки 99,52% протоколов.

Харитонов набрал 4,30% голосов, Даванков — 3,81%, Слуцкий — 3,20%.

Ранее Путин озвучил главную задачу после выборов.