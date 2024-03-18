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В Канаде на выборах президента России зарегистрировали рекордную явку

Степанов: голосование на выборах президента РФ в Канаде прошло с высокой явкой

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Канаде на голосовании на выборах президента России была зарегистрирована высокая явка. Об этом ТАСС сообщил посол России в североамериканской стране Олег Степанов.

По его словам, голосование проходило гладко и без каких-либо происшествий.

«Наши граждане голосовали весело, обстановка на избирательных участках в Оттаве, Монреале и Торонто была праздничной», — сказал Степанов.

Посол отметил, что сейчас идет подсчет бюллетеней, поэтому точные цифры по явке сейчас озвучить не получится, однако уже понятно, что был побит рекорд по явке в Оттаве и Монреале.

«Оттава и Монреаль побили рекорд по явке 2018 года. Наибольшее число избирателей традиционно у нас в Торонто, где проживает больше всего российских граждан», — добавил Степанов.

До этого сообщалось, что Владимир Путин набрал 85,13% голосов после обработки 100% протоколов в Москве на выборах президента.

Ранее Путин поблагодарил волонтеров своего штаба за проведенную работу.

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