В Германии отказались поздравлять Путина в случае его победы на выборах

Пресс-секретарь президента Германии Керстин Гаммелин заявила изданию Tagesspiegel, что глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не намерен отправлять поздравления Владимиру Путину в связи с его победой на президентских выборах. «Никакого письма Путину не будет», — подчеркнула Гаммелин.

При этом шесть лет назад, после выборов президента в 2018 году, Штайнмайер поздравил Путина с победой.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя критику со стороны МИД Германии в отношении выборов президента России, отметила, что результаты выборов не вызывают удивления, поскольку «вся Россия объединилась и проявила солидарность».

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов, Николай Харитонов набирает 4,29% голосов, Владислав Даванков — 3,82% голосов, Леонид Слуцкий — 3,16% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 97,01% протоколов.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.