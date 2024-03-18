Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии отказались поздравлять Путина в случае его победы на выборах

Пресс-секретарь главы Германии Гаммелин: Штайнмайер не будет поздравлять Путина

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента Германии Керстин Гаммелин заявила изданию Tagesspiegel, что глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не намерен отправлять поздравления Владимиру Путину в связи с его победой на президентских выборах. «Никакого письма Путину не будет», — подчеркнула Гаммелин.

При этом шесть лет назад, после выборов президента в 2018 году, Штайнмайер поздравил Путина с победой.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя критику со стороны МИД Германии в отношении выборов президента России, отметила, что результаты выборов не вызывают удивления, поскольку «вся Россия объединилась и проявила солидарность».

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов, Николай Харитонов набирает 4,29% голосов, Владислав Даванков — 3,82% голосов, Леонид Слуцкий — 3,16% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 97,01% протоколов.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

Все новости на тему:
Выборы президента России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами