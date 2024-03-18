Итоговая явка избирателей на ДЭГ составила 94%

Итоговая явка избирателей на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во время выборов президента РФ составила 94%. Об этом сообщили в Telegram-канале Минцифры.

«Итоговая явка избирателей на платформе ДЭГ составила 94%. Всего в ДЭГ проголосовали 4,4 млн человек», — говорится в сообщении.

Сообщается, что 62% избирателей были женщинами. Больше всего среди избирателей было людей 35-50 лет, это 42% от общего числа россиян, проголосовавших онлайн.

До этого председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что традиционный способ голосования при помощи бумажных бюллетеней не будет полностью заменен дистанционным электронным голосованием.

До этого Памфилова заявила, что явка на выборах президента России на 18:00 17 марта составляла 74,22%. При этом она высоко оценила работу по организации выборов президента России всех членов избирательных комиссий.

Ранее в Запорожье опровергли сообщения о принуждении жителей к голосованию.