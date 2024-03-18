Путин заявил об указании из-за атакующих российские регионы диверсантах

Кандидат в президенты Российской Федерации, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что сотрудникам правоохранительных органов даны указания на случай выявления диверсантов на российской территории, в том числе участников «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК). Об этом он сообщил на пресс-конференции в предвыборном штабе.

По его словам, участники РДК с оружием в руках «пошли против своей страны, родины». Он подчеркнул, что в России нет смертной казни, но этим людям всегда будут относиться как к тем, кто находятся в зоне боевых действий, будут считать, что они с оружием.

До этого Путин заявил, что Россия уничтожает почти 100% сил противника, пытающихся забраться на ее территорию.

До этого журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказал, что президент России Владимир Путин заранее узнал о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу РФ в Белгородской и Курской областях.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».