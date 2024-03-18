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Путин после выборов президента заявил о поддержке жителей Авдеевки

Путин: нужно поддержать людей в освобожденной Авдеевке

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Станислав Красильников/РИА Новости

Кандидат в президенты Российской Федерации, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что нужно поддержать людей в Авдеевке. Об этом он сообщил на пресс-конференции в предвыборном штабе.

По словам Путина, когда члены его предвыборного штаба поедут в Авдеевку, им необходимо быть аккуратными.

До этого о намерении ВСУ удерживать линию обороны у сел Бердычи и Орловка под Авдеевкой сообщал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, с этой целью Киев отправил туда в качестве подкрепления несколько рот.

По его словам, подобные переброски резервных сил ВСУ на этот участок фронта происходят не впервые. В состав предыдущих групп входили в том числе иностранцы, к настоящему времени практически все они ликвидированы.

Накануне представители 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что обстановка на Авдеевском направлении остается для украинских сил крайне сложной. 

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.

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